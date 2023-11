Soirée informatique 4 rue du Pont Lalinde, 17 novembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Parlons informatique, internet, intelligence artificielle et autres nouvelles technologies.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’internet sans oser le demander !.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

4 rue du Pont Café Associatif l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Let’s talk about computers, the Internet, artificial intelligence and other new technologies.

Everything you always wanted to know about the Internet but were afraid to ask!

Hablemos de ordenadores, Internet, inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías.

Todo lo que siempre quiso saber sobre Internet pero no se atrevió a preguntar

Lassen Sie uns über Computer, das Internet, künstliche Intelligenz und andere neue Technologien sprechen.

Alles, was Sie schon immer über das Internet wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten!

Mise à jour le 2023-10-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides