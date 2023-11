Soirée jeux 4 rue du Pont Lalinde, 10 novembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

On reprend le toc, le scrabble et le dixit. Pour ceux qui connaissent le Toc, on doit être 4. Aussi si vous pouvez nous appeler ou faire un mail retour pour nous dire que vous venez, c’est chouette ! Et pour ceux qui ne connaissent pas, venez apprendre !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

4 rue du Pont Café Associatif l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We’re back to toc, scrabble and dixit. For those of you who know Toc, there must be 4 of us. So if you can give us a call or e-mail us back to let us know you’re coming, that’d be great! And for those who don’t know, come and learn!

Volvemos a tocar, scrabble y dixit. Para los que conozcáis a Toc, debemos ser 4. Así que si puedes llamarnos o enviarnos un correo electrónico para avisarnos de que vienes, ¡sería estupendo! Y para los que no lo conozcáis, ¡venid y aprended!

Wir beginnen wieder mit Toc, Scrabble und Dixit. Für diejenigen, die Toc kennen: Wir sind wahrscheinlich zu viert. Wenn Sie uns anrufen oder eine E-Mail zurückschicken können, um uns zu sagen, dass Sie kommen, ist das toll! Und für diejenigen, die es noch nicht kennen: Kommt und lernt!

Mise à jour le 2023-10-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides