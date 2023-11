Atelier couture 4 rue du Pont Lalinde, 8 novembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Atelier couture avec Isabelle (on parle de la surjeteuse) -l’énergie d’Isabelle vous aidera à démêler les fils, emmenez vos essais de coutre, broderie…..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . .

4 rue du Pont Café l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sewing workshop with Isabelle (we’re talking about the serger) – Isabelle’s energy will help you untangle the threads, so bring your sewing and embroidery trials along….

Taller de costura con Isabelle (hablamos del serger) – la energía de Isabelle te ayudará a desenredar los hilos, trae tus pruebas de costura y bordado, etc….

Nähworkshop mit Isabelle (es wird über die Overlockmaschine gesprochen) – Isabelles Energie wird Ihnen helfen, die Fäden zu entwirren, bringen Sie Ihre Näh- und Stickversuche mit?

Mise à jour le 2023-10-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides