Repair Café 4 rue du Pont Lalinde, 8 novembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Premier repair café avec Martin et Régis, venez apprendre à réparer vos petits appareils électroménagers avec Martin et avec Régis, votre ordinateur, votre téléphone…..a un problème, venez trouver de solutions.

Inscription recommandée..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . .

4 rue du Pont Café Associatif l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



First repair café with Martin and Régis, come and learn how to repair your small household appliances with Martin and Régis, your computer, your phone? has a problem, come and find solutions.

Registration recommended.

El primer café de reparación con Martin y Régis, ven y aprende a reparar tus pequeños electrodomésticos con Martin y Régis, tu ordenador, tu teléfono… tiene un problema, ven y encuentra soluciones.

Inscripción recomendada.

Erstes Repair Café mit Martin und Régis, lernen Sie mit Martin und Régis Ihre kleinen Haushaltsgeräte zu reparieren, Ihr Computer, Ihr Telefon…hat ein Problem, kommen Sie und finden Sie eine Lösung.

Anmeldung empfohlen.

