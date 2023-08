Circle Song – Coeur de voix 4 rue du Pont Lalinde, 27 octobre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

A l’occasion du concert solo/acoustique Didgeridoo et chant qui aura lieu à 20h, nous vous proposons un avant goût avec un atelier pour pratiquer, découvrir et explorer improvisation vocale, chant spontané et circle song. Un temps pour Etre avec la voix, le chant, la musique… Un temps pour vivre la joie, le plaisir, l’émerveillement, le chœur/cœur d’un groupe..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

4 rue du Pont Café l’Imaginaire

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To coincide with the solo/acoustic Didgeridoo and singing concert at 8pm, we’re offering a sneak preview of a workshop to practice, discover and explore vocal improvisation, spontaneous singing and circle song. A time to Be with voice, song and music… A time to experience the joy, pleasure, wonder and heart/heart of a group.

Coincidiendo con el concierto solista/acústico de didgeridoo y canto de las 20:00 h, te ofrecemos un adelanto de un taller para practicar, descubrir y explorar la improvisación vocal, el canto espontáneo y el canto en círculo. Un tiempo para estar con la voz, el canto y la música… Un momento para experimentar la alegría, el placer, la maravilla y el latido de un grupo.

Anlässlich des Solo-/Akustikkonzerts Didgeridoo und Gesang, das um 20 Uhr stattfindet, bieten wir Ihnen einen Vorgeschmack mit einem Workshop, in dem Sie Stimmimprovisation, spontanen Gesang und Circle Song üben, entdecken und erforschen können. Eine Zeit, um mit der Stimme, dem Gesang und der Musik zu sein… Eine Zeit, um die Freude, das Vergnügen, das Staunen, den Chor/Chor einer Gruppe zu erleben.

