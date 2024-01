Festival Télérama au Paradis 4 rue du Phare Quiberon, mercredi 17 janvier 2024.

Quiberon Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17

fin : 2024-01-23

Du 17 au 23 janvier. Festival Télérama : 4€ chaque séance avec le Pass ( à découper dans le journal les semaines précédentes ) ou tarifs habituels, pour voir ou revoir les meilleurs films de 2023 et des films en avant-première : The Fabelmans, Les Filles d’Olfa, Le ciel rouge, Chien de la casse, The Quiet Girl, Nostalgia, Les Feuilles mortes.

4 rue du Phare Cinéma Le Paradis

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne leparadisquiberon@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon