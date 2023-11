Les tambours du Bronx 4 rue du parc Ribeauvillé, 31 mai 2024, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Les Tambours du Bronx vous proposent un concert au rythme endiablée au son de leurs instruments de percussion..

2024-05-31 fin : 2024-05-31 . 0 EUR.

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Les Tambours du Bronx offer you a concert with a frenzied rhythm to the sound of their percussion instruments.

Les Tambours du Bronx le ofrecen un concierto con un ritmo frenético al son de sus instrumentos de percusión.

Die Tambours du Bronx bieten Ihnen ein Konzert mit wildem Rhythmus zum Klang ihrer Perkussionsinstrumente.

