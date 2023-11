Pièce de théâtre – « J’ai rêvé la révolution » 4 rue du parc Ribeauvillé, 9 novembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Cette pièce vous plonge dans la période de la révolution française et vous raconte le rôle majeur des femmes révolutionnaires souvent oublié des récits historiques..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 22:00:00. EUR.

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



This play plunges you into the period of the French Revolution and tells you about the major role played by revolutionary women, often forgotten in historical accounts.

Esta obra le sumerge en el periodo de la Revolución Francesa y le habla del importante papel desempeñado por las mujeres revolucionarias, a menudo olvidadas en los relatos históricos.

Dieses Stück versetzt Sie in die Zeit der Französischen Revolution und erzählt Ihnen von der wichtigen Rolle der revolutionären Frauen, die in historischen Berichten oft vergessen werden.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr