Les Jeudis de la Rotonde – Soirée Afterwork 4 rue du parc Ribeauvillé, 5 octobre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

A l’occasion des « Jeudis de la Rotonde », retrouvez vous autour d’un verre et d’un petit concert pour une soirée afterwork des plus conviviales !.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . 0 EUR.

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Join us for « Jeudis de la Rotonde » for a drink and a concert for a convivial afterwork evening!

El ciclo « Jeudis de la Rotonde » le invita a una copa y un concierto para pasar una agradable velada después del trabajo

Anlässlich der « Jeudis de la Rotonde » treffen Sie sich zu einem Drink und einem kleinen Konzert, um einen geselligen Afterwork-Abend zu verbringen!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr