Soirée de présentation de la saison culturelle 4 rue du parc, 29 septembre 2023, Ribeauvillé.

La Ville de Ribeauvillé vous convie à une soirée festive de présentation des spectacles de la nouvelle saison culturelle de la salle du Parc. Cette soirée festive vous permettra de découvrir, choisir et acheter vos billets de spectacle à tarif réduit..

2023-09-29 à ; fin : 2023-09-29 . 0 EUR.

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



The City of Ribeauvillé invites you to a festive evening to present the shows of the new cultural season of the Salle du Parc. This festive evening will allow you to discover, choose and buy your tickets at a reduced rate.

La ciudad de Ribeauvillé le invita a una velada festiva para presentar los espectáculos de la nueva temporada cultural en la Salle du Parc. Esta velada festiva le permitirá descubrir, elegir y comprar sus entradas a precio reducido.

Die Stadt Ribeauvillé lädt Sie zu einem festlichen Abend ein, an dem die Aufführungen der neuen Kultursaison im Salle du Parc vorgestellt werden. An diesem festlichen Abend haben Sie die Möglichkeit, Ihre Vorstellungen zu entdecken, auszuwählen und Ihre Eintrittskarten zu ermäßigten Preisen zu kaufen.

Mise à jour le 2023-02-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr