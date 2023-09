Spectacle – Antonia de Rendinger 4 rue du parc Ribeauvillé, 29 septembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Venez découvrir l’humoriste-comédienne Antonia de Rendinger à travers un spectacle où vous découvrirez des personnages hilarants et touchants..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover comedian Antonia de Rendinger in a show featuring hilarious and touching characters.

Venga a descubrir a la cómica Antonia de Rendinger en un espectáculo con personajes hilarantes y conmovedores.

Erleben Sie die Komikerin und Schauspielerin Antonia de Rendinger in einer Show, in der Sie urkomische und anrührende Charaktere entdecken werden.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr