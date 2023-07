La Ferme Avicole 4 Rue du Paon Vendresse, 12 juillet 2023, Vendresse.

Vendresse,Ardennes

Poulet Vendresse, Poulet Tendresse! Vente de volaille fermière : poulets, poules, coqs, canards, canes, pintades et volailles festives (oies, dindes, chapons et poulardes) Produits présents sur les marchés paysans de Jandun et de la CassineVente à la ferme sur commande et possibilité de livraison.

4 Rue du Paon

Vendresse 08160 Ardennes Grand Est



Love Chicken, Love Chicken! Sale of farm poultry: chickens, hens, roosters, ducks, guinea fowl and festive poultry (geese, turkeys, capons and chickens) Products present on the farmers’ markets of Jandun and La CassineFarm sale on order and delivery possibility

¡Pollo Vendresse, Pollo Tendresse! Venta de aves de corral de granja: pollos, gallinas, gallos, patos, gallinas de guinea y aves festivas (gansos, pavos, capones y gallinas). Productos disponibles en los mercados agrícolas de Jandun y La CassineVenta en la granja por encargo y posibilidad de entrega

Poulet Vendresse, Poulet Tendresse! Verkauf von Freilandgeflügel: Hühner, Hennen, Hähne, Enten, Enten, Perlhühner und Festtagsgeflügel (Gänse, Truthähne, Kapaune und Poularden) Produkte, die auf den Bauernmärkten von Jandun und La Cassine angeboten werden

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme