35ème Salon d’Automne 4, rue du Moulin Dormans, 12 octobre 2023, Dormans.

Dormans,Marne

Le 35ème Salon d’Automne, exposition de peintures, sculptures, métiers d’art… , se déroulera du Jeudi 12 au Dimanche 29 octobre 2023, au Moulin d’en Haut à Dormans..

2023-10-12 fin : 2023-10-29 17:30:00. .

4, rue du Moulin Moulin d’en Haut

Dormans 51700 Marne Grand Est



The 35th Salon d’Automne, an exhibition of paintings, sculptures, arts and crafts… will take place from Thursday 12th to Sunday 29th October 2023, at the Moulin d’en Haut in Dormans.

El 35º Salón de Otoño, exposición de pintura, escultura, artesanía… tendrá lugar del jueves 12 al domingo 29 de octubre de 2023 en el Moulin d’en Haut de Dormans.

Der 35. Salon d’Automne, eine Ausstellung von Gemälden, Skulpturen, Kunsthandwerk… die Ausstellung findet von Donnerstag, dem 12. bis Sonntag, dem 29. Oktober 2023 in der Moulin d’en Haut in Dormans statt.

