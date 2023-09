Galerie des Arts au Moulin d’en Haut 4 Rue du Moulin Dormans, 2 septembre 2023, Dormans.

Le Moulin d’en Haut à Dormans vous propose de venir découvrir son exposition « Galerie des Arts », du samedi 02 au dimanche 24 septembre 2023.

Venez découvrir peintures, sculptures et métiers d’art des artistes : Martine Dinet, Philippe Gaudry, Pascale Abadie, Florence Bécart, Eric Besnard, Philippe Capet, Joëlle Thouvenot de Martino, Jacques Martin, Jean-Michel Pilard, Serge Terzakian, Laurence weber… mais aussi la tapisserie d’Ecoute Bergere..

4 Rue du Moulin Le moulin d’en Haut

Dormans 51700 Marne Grand Est



The Moulin d’en Haut in Dormans invites you to discover its « Galerie des Arts » exhibition, from Saturday 02 to Sunday 24 September 2023.

Come and discover paintings, sculptures and crafts by the following artists: Martine Dinet, Philippe Gaudry, Pascale Abadie, Florence Bécart, Eric Besnard, Philippe Capet, Joëlle Thouvenot de Martino, Jacques Martin, Jean-Michel Pilard, Serge Terzakian, Laurence weber… as well as tapestry by Ecoute Bergere.

El Moulin d’en Haut de Dormans le invita a descubrir su exposición « Galerie des Arts », del sábado 02 al domingo 24 de septiembre de 2023.

Venga a descubrir las pinturas, esculturas y artesanías de los siguientes artistas: Martine Dinet, Philippe Gaudry, Pascale Abadie, Florence Bécart, Eric Besnard, Philippe Capet, Joëlle Thouvenot de Martino, Jacques Martin, Jean-Michel Pilard, Serge Terzakian, Laurence weber… así como los tapices de Ecoute Bergere.

Die Moulin d’en Haut in Dormans lädt Sie ein, ihre Ausstellung « Galerie des Arts » von Samstag, den 02. bis Sonntag, den 24. September 2023 zu besuchen.

Entdecken Sie Gemälde, Skulpturen und Kunsthandwerk der Künstler : Martine Dinet, Philippe Gaudry, Pascale Abadie, Florence Bécart, Eric Besnard, Philippe Capet, Joëlle Thouvenot de Martino, Jacques Martin, Jean-Michel Pilard, Serge Terzakian, Laurence weber… aber auch die Tapisserie von Ecoute Bergere.

