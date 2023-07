Les Estivales du Moulin 4 Rue du Moulin Dormans, 1 juillet 2023, Dormans.

Dormans,Marne

Cette année encore, le Moulin d’en Haut à Dormans vous propose de venir découvrir « Les estivales du Moulin », du samedi 1er au dimanche 30 juillet 2023.

Pour l’Année Anniversaire du Moulin d’en Haut, année du 30ème Salon de Printemps et du 35ème Salon d’Automne, « Les estivales anniversaires » mettent en avant des artistes qui ont marqué au fil des années les expositions!

Au programme, peintures, sculptures, photos et métiers d’art des artistes : Patrick ADAM, Jacki COLSON, Cabane Nature, Didier DANA, Ecoute Bergère, Chantal GUERLET, Sylvie GRISELLE, Jean-Jacques LAMENTHE, Jean-François MILLAN, Jacques MARTIN, Jean-Michel PILARD, Raluca VULCAN, Laurence WEBER, Martine DINET & Florence BECART..

2023-07-01 fin : 2023-07-30 18:00:00. .

4 Rue du Moulin Le moulin d’en Haut

Dormans 51700 Marne Grand Est



Once again this year, the Moulin d’en Haut in Dormans invites you to come and discover « Les estivales du Moulin », from Saturday July 1 to Sunday July 30, 2023.

For the Moulin d’en Haut’s Anniversary Year, the year of the 30th Spring Show and the 35th Autumn Show, « Les estivales anniversaires » will feature artists who have made their mark on exhibitions over the years!

On the program: paintings, sculptures, photos and crafts by the following artists: Patrick ADAM, Jacki COLSON, Cabane Nature, Didier DANA, Ecoute Bergère, Chantal GUERLET, Sylvie GRISELLE, Jean-Jacques LAMENTHE, Jean-François MILLAN, Jacques MARTIN, Jean-Michel PILARD, Raluca VULCAN, Laurence WEBER, Martine DINET & Florence BECART.

Un año más, el Moulin d’en Haut de Dormans le invita a venir a descubrir « Les estivales du Moulin », del sábado 1 al domingo 30 de julio de 2023.

Con motivo del año de aniversario del Moulin d’en Haut, el año del 30º Salón de Primavera y del 35º Salón de Otoño, « Les estivales anniversaires » presentará a artistas que han dejado su huella en las exposiciones a lo largo de los años

El programa incluye pinturas, esculturas, fotografías y artesanía de los siguientes artistas: Patrick ADAM, Jacki COLSON, Cabane Nature, Didier DANA, Ecoute Bergère, Chantal GUERLET, Sylvie GRISELLE, Jean-Jacques LAMENTHE, Jean-François MILLAN, Jacques MARTIN, Jean-Michel PILARD, Raluca VULCAN, Laurence WEBER, Martine DINET & Florence BECART.

Auch in diesem Jahr lädt Sie die Moulin d’en Haut in Dormans von Samstag, dem 1. Juli, bis Sonntag, dem 30. Juli 2023, zu « Les estivales du Moulin » ein.

Im Jubiläumsjahr der Moulin d’en Haut, dem Jahr des 30. Frühlingssalons und des 35. Herbstsalons, werden in « Les estivales anniversaires » Künstler vorgestellt, die im Laufe der Jahre die Ausstellungen geprägt haben!

Auf dem Programm stehen Gemälde, Skulpturen, Fotos und Kunsthandwerk der Künstler : Patrick ADAM, Jacki COLSON, Cabane Nature, Didier DANA, Ecoute Bergère, Chantal GUERLET, Sylvie GRISELLE, Jean-Jacques LAMENTHE, Jean-François MILLAN, Jacques MARTIN, Jean-Michel PILARD, Raluca VULCAN, Laurence WEBER, Martine DINET & Florence BECART.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne