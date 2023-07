Journées Européennes du Patrimoine – Le Château de Purnon 4 Rue du Moulin Bigeard Verrue, 16 septembre 2023, Verrue.

Verrue,Vienne

Samedi 14h : Conférence par Frédéric DIDIER, architecte en chef des monuments historique : Découvrez le fin de la première phase des travaux de restauration !

Samedi & dimanche: Visite Guidée : Française: 11h30; Anglaise: 11h

Découvrez la restauration de la toiture et des façades

Démonstration de cuisson traditionnelle du pain dans l’ancienne boulangerie du château

Démonstration de taille et présentation des outils du tailleur de pierre, par les compagnons de la SOPOREN.

Petit musée: les statues de la chapelle; Bar à vin par Ampelidae.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

4 Rue du Moulin Bigeard

Verrue 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday 2pm: Lecture by Frédéric DIDIER, chief architect of historic monuments: Discover the end of the first phase of restoration work!

Saturday & Sunday: Guided tour: French: 11:30 am; English: 11 am

Discover the restoration of the roof and facades

Demonstration of traditional bread baking in the château?s former bakery

Stone-cutting demonstration and presentation of stone-cutting tools by SOPOREN companions.

Small museum: the chapel statues; Wine bar by Ampelidae

Sábado 14.00 h: Conferencia de Frédéric DIDIER, arquitecto jefe de monumentos históricos: ¡Descubra el final de la primera fase de las obras de restauración!

Sábado y domingo: Visita guiada: francés: 11.30 h; inglés: 11 h

Descubra la restauración del tejado y las fachadas

Demostración de panadería tradicional en la antigua panadería del castillo

Demostración de cantería y presentación de las herramientas del cantero, a cargo de los compañeros de SOPOREN.

Pequeño museo: las estatuas de la capilla; Bar de vinos de Ampelidae

Samstag 14 Uhr: Vortrag von Frédéric DIDIER, Chefarchitekt für historische Denkmäler: Entdecken Sie den Abschluss der ersten Phase der Restaurierungsarbeiten!

Samstag und Sonntag: Führungen: Französisch: 11:30 Uhr; Englisch: 11 Uhr

Erfahren Sie mehr über die Restaurierung des Daches und der Fassaden

Demonstration des traditionellen Brotbackens in der ehemaligen Bäckerei des Schlosses

Vorführung der Steinmetzarbeiten und der Werkzeuge des Steinmetzes durch die Gesellen der SOPOREN.

Kleines Museum: die Statuen der Kapelle; Weinstube von Ampelidae

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais