Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 16:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00 Pour vos fêtes de fin d’année, le restaurant l’Ancrage Gourmand vous propose son menu de Noël et de la Saint-Sylvestre à emporter…..

MENU Mise en bouche Entrées

Dôme végétal sauce tartare

OU

Tatin du verger aux saveurs du Périgord Plats

Magret de canard au jus de viande truffé, légumes du moment rôtis

OU

Dos de cabillaud fumé au lapsang souchong BIO, sauce champagne, flan de légumes, brunoise de légumes Dessert

Tiramisu en habit de fêtes .

4 rue du Maréchal Foch

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

