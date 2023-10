Halloween Party 4 Rue du Lavoir Saint-Hilaire-Bonneval, 4 novembre 2023, Saint-Hilaire-Bonneval.

Saint-Hilaire-Bonneval,Haute-Vienne

Ouverture à 15h : Concours de dessins de 2 à 16 ans, jeux en bois, stand de maquillage. Viens déguisé, une récompense pour le déguisement le plus original

17 h 30 remise de lots du concours de dessins.

A 18 h 30 retraite aux flambeaux (vente de lampions à 2,50 €)

19 h restauration Food Truck le Petit Vagabond, sur place ou à emporter. possibilité de réserver au 0644880942 ou 0782057397..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

4 Rue du Lavoir

Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Opening at 3pm: Drawing competition for 2 to 16 year-olds, wooden games, make-up stand. Come in costume, and there’s a prize for the most original costume

5:30 p.m. prize-giving ceremony for the drawing competition.

6:30 p.m. Torchlight procession (sale of lanterns at 2.50 ?)

7 p.m. Food Truck le Petit Vagabond, on site or to take away. Reservations can be made at 0644880942 or 0782057397.

Inauguración a las 15.00 h: concurso de dibujo para niños de 2 a 16 años, juegos de madera, stand de maquillaje. Ven disfrazado y habrá un premio para el disfraz más original

17.30 h Entrega de premios del concurso de dibujo.

18.30 h. Desfile de antorchas (farolillos a la venta a 2,50 euros)

19.00 h Food Truck le Petit Vagabond, para comer en el local o para llevar. Las reservas pueden hacerse en 0644880942 o 0782057397.

Eröffnung um 15 Uhr: Zeichenwettbewerb für Kinder von 2 bis 16 Jahren, Holzspiele, Schminkstand. Komm verkleidet, eine Belohnung für die originellste Verkleidung

17:30 Uhr Übergabe der Preise des Zeichenwettbewerbs.

Um 18.30 Uhr Fackelzug (Verkauf von Lampions für 2,50 ?)

19 h Restauration Food Truck le Petit Vagabond, vor Ort oder zum Mitnehmen. Reservierung unter 0644880942 oder 0782057397 möglich.

Mise à jour le 2023-10-11 par SPL Terres de Limousin