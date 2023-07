Abc – Le secret du lavoir 4 rue du Lavoir Herbignac, 8 août 2023, Herbignac.

Partons à la rencontre d’un lavoir qui vient de se refaire une beauté. Nous prendrons le temps d’observer et d’écouter l’eau qui dort, pour y découvrir toutes les merveilles qui s’y cachent. Triton y vis-tu ? Oh, mais j’aperçois de drôles de petites bêtes, allons à leur rencontre…

Inscription obligatoire auprès du Parc naturel régional de Brière.

Animé par le CPIE Loire Océane.

4 rue du Lavoir Landieul 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-08-08T10:00:00+02:00 – 2023-08-08T12:00:00+02:00

FAMILLE NATURE