Yoga ludique et relaxation en binôme parent/enfant 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Yoga ludique et relaxation en binôme parent/enfant 4 Rue du Jaizquibel Hendaye, 19 novembre 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques A partir de 6 ans..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

4 Rue du Jaizquibel Médiathèque

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 6 years old. A partir de 6 años Ab 6 Jahren. Mise à jour le 2023-11-10 par Hendaye Tourisme & Commerce Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 4 Rue du Jaizquibel Adresse 4 Rue du Jaizquibel Médiathèque Ville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 4 Rue du Jaizquibel Hendaye latitude longitude 43.3593138;-1.7739769

4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/