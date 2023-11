Animations enrichies de signes 4 rue du Jaizkibel Hendaye, 16 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Des animations enrichies de signes à la médiathèque.

Venez découvrir une nouvelle façon de raconter des histoires avec Lola.

Sur inscription..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

4 rue du Jaizkibel Médiathèque

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sign-enhanced activities at the multimedia library.

Come and discover a new way of telling stories with Lola.

Registration required.

Actividades con signos en la biblioteca multimedia.

Ven a descubrir una nueva forma de contar historias con Lola.

Inscripción obligatoria.

Mit Zeichen angereicherte Animationen in der Mediathek.

Entdecken Sie mit Lola eine neue Art des Geschichtenerzählens.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-17 par Hendaye Tourisme & Commerce