Rencontre avec Jean-Louis Carribou 4 rue du Jaizkibel Hendaye, 10 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Jean-Louis Carribou sera à la médiathèque pour nous parler de son ouvrage « Au bout du monde ».

Un enseignant à la retraite se retrouve désemparé pendant le désœuvrement forcé de la dernière pandémie. Il se retrouve totalement vacant de corps et d’ esprit, isolé dans sa maison au milieu des bois, dans la solitude des grands espaces sauvages de Haute- Provence. Alors il se replonge dans de vieux souvenirs et revit un autre confinement, celui qu’il vécut il y a plus d’un demi siècle, coupé du monde par huit kilomètres de route enfouie sous la neige six mois de l’année, dans la haute vallée de l’Ubaye. C’était aux confins de la Provence et de la France, aux portes du Dauphiné et de l’Italie, « au bout du monde ». L’ouvrage nous fait découvrir, en alternance, la réclusion de ces montagnards piégés dans leur neige et l’aventure immobile et studieuse du jeune maître….

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . .

4 rue du Jaizkibel Médiathèque

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jean-Louis Carribou will be at the media library to talk about his book « Au bout du monde ».

A retired teacher finds himself distraught during the forced dismantling of the latest pandemic. He finds himself totally vacant in body and spirit, isolated in his house in the middle of the woods, in the solitude of the great wilderness of Haute-Provence. So he delves back into old memories and relives another confinement, the one he experienced over half a century ago, cut off from the world by eight kilometers of road buried under snow for six months of the year, in the upper Ubaye valley. It was on the borders of Provence and France, at the gateway to the Dauphiné and Italy, « at the end of the world ». The book alternates between the reclusion of these mountain dwellers trapped in their snow and the immobile, studious adventure of the young master…

Jean-Louis Carribou estará en la biblioteca multimedia para hablar de su libro « Au bout du monde ».

Un profesor jubilado se encuentra desolado durante la retirada forzosa de la última pandemia. Su cuerpo y su mente están completamente vacíos, aislado en su casa en medio del bosque, en la soledad del gran páramo de Haute-Provence. Así que se sumerge en viejos recuerdos y revive otro encierro, el que vivió hace más de medio siglo, aislado del mundo por ocho kilómetros de carretera enterrados en la nieve durante seis meses al año, en el alto valle de Ubaye. Estaba en los confines de Provenza y Francia, a las puertas del Dauphiné y de Italia, « en el fin del mundo ». El libro alterna la reclusión de estos montañeses atrapados en la nieve con la aventura inmóvil y estudiosa del joven maestro…

Jean-Louis Carribou wird in der Mediathek sein und über sein Buch « Au bout du monde » (Am Ende der Welt) sprechen.

Ein pensionierter Lehrer findet sich während der erzwungenen Auflösung der letzten Pandemie hilflos wieder. Er findet sich an Körper und Geist völlig leer, isoliert in seinem Haus mitten im Wald, in der Einsamkeit der großen, wilden Landschaft der Haute Provence. Er schwelgt in alten Erinnerungen und erlebt eine andere Art der Isolation, die er vor über einem halben Jahrhundert im oberen Ubaye-Tal erlebte, als er durch eine acht Kilometer lange Straße, die sechs Monate im Jahr unter Schnee begraben war, von der Welt abgeschnitten war. Es war an der Grenze zwischen der Provence und Frankreich, an den Toren der Dauphiné und Italiens, « am Ende der Welt ». Das Buch zeigt uns abwechselnd die Zurückgezogenheit dieser Bergbewohner, die in ihrem Schnee gefangen waren, und das unbewegliche und studentische Abenteuer des jungen Lehrers…

Mise à jour le 2023-09-28 par Hendaye Tourisme & Commerce