Rencontre avec Mylène Pickaerts 4 rue du Jaizkibel Hendaye, 27 septembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

La Médiathèque reçoit pour une rencontre-dédicaces Mylène Pickaerts, l’auteure de « Mimi et ses roulettes » dans le cadre de la Semaine Hendayaise du handicap..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 18:00:00. .

4 rue du Jaizkibel Médiathèque

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Médiathèque welcomes Mylène Pickaerts, author of « Mimi et ses roulettes », for a book-signing event as part of Hendayaise Disability Week.

En el marco de la Semana de la Discapacidad de Hendaya, la Mediateca acoge la firma de libros de Mylène Pickaerts, autora de « Mimi et ses roulettes ».

Die Mediathek empfängt Mylène Pickaerts, die Autorin von « Mimi et ses roulettes », im Rahmen der hendayischen Behindertenwoche zu einem Signiergespräch.

