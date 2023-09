Expo – Regards décalés 4 rue du Jaizkibel Hendaye, 26 septembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

LE GROUPE DES LOUFOQUES DU CENTRE SOCIAL DENENTZAT

C’est l’histoire d’un groupe d’adultes en situation de handicap ou porteur de maladies invalidantes qui a décidé en 2022 de se saisir de l’outil Centre Social Denentzat, non seulement pour se retrouver et créer mais surtout pour sensibiliser les Hendayais à toutes les formes de handicaps. En 2023 le groupe réédite et propose une autre exposition crée à la fois par des personnes en situation de handicap mais également par des personnes valides.

Depuis 4 mois, à raison de deux fois par semaine, le groupe se retrouve avec comme objectif de vous proposer à travers leur regard « loufoque » une exposition à la fois originale mais qui laisse à réfléchir.

En amont de la semaine du handicap, une sensibilisation a été proposée les mercredis aux enfants de l’ALSH mais également aux adolescents….

This is the story of a group of adults with disabilities or disabling illnesses who decided in 2022 to use the Centre Social Denentzat not only to meet up and create, but above all to raise awareness of all forms of disability in Henday. In 2023, the group will re-edit and offer another exhibition created by both disabled and non-disabled people.

For the past 4 months, twice a week, the group has been meeting with the aim of offering you, through their « zany » eyes, an exhibition that is both original and thought-provoking.

In the run-up to Disability Week, awareness-raising sessions were held on Wednesdays for children at the ALSH, as well as for teenagers…

EL GRUPO ZANY DEL CENTRO SOCIAL DENENTZAT

Esta es la historia de un grupo de adultos con discapacidades o enfermedades incapacitantes que en 2022 decidieron utilizar el Centro Social Denentzat no sólo para reunirse y crear, sino sobre todo para sensibilizar a la población de Hendaya sobre todas las formas de discapacidad. En 2023, el grupo reeditará otra exposición creada por personas discapacitadas y no discapacitadas.

Desde hace 4 meses, dos veces por semana, el grupo se reúne con el objetivo de ofrecerle, a través de sus ojos « chiflados », una exposición a la vez original y sugerente.

En vísperas de la Semana de la Discapacidad, se organizaron una serie de actividades de sensibilización los miércoles para los niños del ALSH, así como para los adolescentes…

DIE GRUPPE DER KAUZIGEN DES SOZIALZENTRUMS DENENTZAT

Es ist die Geschichte einer Gruppe von Erwachsenen mit Behinderungen oder Krankheiten, die 2022 beschlossen hat, das Sozialzentrum Denentzat zu nutzen, um sich nicht nur zu treffen und kreativ zu sein, sondern vor allem, um die Menschen in Henday für alle Formen von Behinderungen zu sensibilisieren. Im Jahr 2023 veranstaltet die Gruppe eine weitere Ausstellung, die sowohl von Menschen mit Behinderungen als auch von Menschen ohne Behinderungen gestaltet wurde.

Seit vier Monaten trifft sich die Gruppe zweimal pro Woche mit dem Ziel, Ihnen durch ihren « verrückten » Blick eine Ausstellung zu präsentieren, die sowohl originell ist als auch zum Nachdenken anregt.

Im Vorfeld der Behindertenwoche wurde mittwochs eine Sensibilisierung für die Kinder der ALSH, aber auch für die Jugendlichen angeboten…

