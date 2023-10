Exposition « 2100 Odyssée de l’estuaire » 4 rue du Grand Clos Bénouville, 19 octobre 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

L’exposition « 2100 Odyssée de l’estuaire » fait suite à la conférence du Conservatoire du Littoral organisée par l’association Bénouville Environnement.

Conçue par le CPIE Vallée de l’Orne, elle aborde avec un certain humour, l’élévation des températures et du niveau de la mer, les conséquences pour les territoires de Caen à la mer et présente des solutions d’adaptation..

Vendredi 2023-10-19 fin : 2023-11-03

4 rue du Grand Clos Salle du conseil municipal, mairie de Bénouville

Bénouville 14970 Calvados Normandie



The « 2100 Odyssey of the Estuary » exhibition follows on from the Conservatoire du Littoral conference organized by the Bénouville Environnement association.

Designed by the CPIE Vallée de l’Orne, it takes a humorous look at rising temperatures and sea levels, the consequences for areas from Caen to the sea, and presents adaptation solutions.

La exposición « Odisea del estuario 2100 » es una continuación de la conferencia del Conservatorio del Litoral organizada por la asociación Bénouville Environnement.

Diseñada por el CPIE Vallée de l’Orne, aborda en clave de humor la subida de las temperaturas y del nivel del mar, las consecuencias para las zonas de Caen al mar y presenta soluciones de adaptación.

Die Ausstellung « 2100 Odyssee der Flussmündung » ist eine Fortsetzung der Konferenz des Conservatoire du Littoral, die vom Verein Bénouville Environnement organisiert wurde.

Sie wurde vom CPIE Vallée de l’Orne konzipiert und behandelt auf humorvolle Weise den Anstieg der Temperaturen und des Meeresspiegels, die Folgen für die Gebiete von Caen bis zum Meer und zeigt Anpassungslösungen auf.

