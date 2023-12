LA SÉCURITE ALIMENTAIRE MONDIALE 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne, 16 janvier 2024, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 19:00:00

fin : 2024-01-16 21:00:00

Conférence sur la sécurité alimentaire mondiale : état des lieux actuel et prospectives.

Conférence sur la sécurité alimentaire mondiale : état des lieux actuel et prospectives

Conférence sur la sécurité alimentaire mondiale : état des lieux actuel et prospectives

Conférence de Christian Ferault, agronome, économiste et chercheur.

EUR.

4 Rue du Général Lemonnier Lycée Victor Hugo

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire