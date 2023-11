Pierres en Lumières > Château des Montgommery 4 rue du Général Leclerc Ducey-Les Chéris, 18 mai 2024, Ducey-Les Chéris.

Ducey-Les Chéris,Manche

Visite commentée du château des Montgommery illuminé (XVIIe siècle) MH.

Construit dans les premières années du XVIIe siècle, ce château renferme un escalier monumental, des plafonds peints remarquablement conservés et des cheminées richement décorées, reflétant l’ambition d’un puissant seigneur protestant.

Rendez-vous à 20h30, dans le parc du château.

Réservation obligatoire : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/.

2024-05-18 20:30:00 fin : 2024-05-18 . .

4 rue du Général Leclerc Ducey

Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie



Guided tour of the illuminated Château des Montgommery (17th century) MH.

Built in the early years of the 17th century, this château features a monumental staircase, remarkably well-preserved painted ceilings and richly decorated fireplaces, reflecting the ambitions of a powerful Protestant lord.

Meet at 8.30pm in the château grounds.

Booking essential: https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

Visita guiada al castillo iluminado de Montgommery (siglo XVII) MH.

Construido en los primeros años del siglo XVII, este castillo cuenta con una escalera monumental, techos pintados notablemente bien conservados y chimeneas ricamente decoradas, reflejo de las ambiciones de un poderoso señor protestante.

Encuentro a las 20.30 h en el recinto del castillo.

Imprescindible reservar: https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

Kommentierte Besichtigung des beleuchteten Schlosses der Montgommery (17. Jh.) MH.

Das Schloss wurde in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts erbaut und verfügt über eine monumentale Treppe, bemerkenswert gut erhaltene Deckengemälde und reich verzierte Kamine, die den Ehrgeiz eines mächtigen protestantischen Herrschers widerspiegeln.

Treffpunkt um 20:30 Uhr im Park des Schlosses.

Reservierung erforderlich: https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

Mise à jour le 2023-11-22 par CDT Manche