Halloween 4 Rue du Général Hurault Attray, 1 novembre 2023, Attray.

Attray,Loiret

Rendez-vous devant la mairie pour une collecte de bonbons !.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 18:30:00. .

4 Rue du Général Hurault

Attray 45170 Loiret Centre-Val de Loire



Meet in front of the town hall for a candy drive!

¡Nos vemos frente al Ayuntamiento para una recogida de caramelos!

Treffen Sie sich vor dem Rathaus, um Süßigkeiten zu sammeln!

Mise à jour le 2023-10-19 par OT GRAND PITHIVERAIS