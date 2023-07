Exposition de peinture 4 Rue du Général Dautelle Fagnières Catégories d’Évènement: Fagnières

Marne Exposition de peinture 4 Rue du Général Dautelle Fagnières, 7 octobre 2023, Fagnières. Fagnières,Marne Exposition d’oeuvres artistiques..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

4 Rue du Général Dautelle Mairie de Fagnières

Fagnières 51510 Marne Grand Est



Exhibition of artistic works. Exposición de obras artísticas. Ausstellung von künstlerischen Werken. Mise à jour le 2023-06-13 par ADT de la Marne Détails Catégories d’Évènement: Fagnières, Marne Autres Lieu 4 Rue du Général Dautelle Adresse 4 Rue du Général Dautelle Mairie de Fagnières Ville Fagnières Departement Marne Lieu Ville 4 Rue du Général Dautelle Fagnières

4 Rue du Général Dautelle Fagnières Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fagnieres/