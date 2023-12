Repas partagé 4 Rue du Ganon Nouhant, 7 septembre 2024, Nouhant.

Nouhant Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 19:30:00

fin : 2024-09-07

Barbecue Australien, repas partagé avec barbecue et buvette.

Barbecue Australien, repas partagé avec barbecue et buvette

Barbecue Australien, repas partagé avec barbecue et buvette

EUR.

4 Rue du Ganon

Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Creuse Confluence Tourisme