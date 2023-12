Marché artisanal 4 Rue du Ganon Nouhant Catégories d’Évènement: Creuse

Nouhant Marché artisanal 4 Rue du Ganon Nouhant, 15 juin 2024, Nouhant. Nouhant Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:30:00

fin : 2024-06-16 Marché artisanal animé suivi d’un repas cuit au feu de bois avec concert..

Marché artisanal animé suivi d’un repas cuit au feu de bois avec concert.

Marché artisanal animé suivi d’un repas cuit au feu de bois avec concert. EUR.

4 Rue du Ganon

Nouhant 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-08 par Creuse Confluence Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Nouhant Autres Code postal 23170 Lieu 4 Rue du Ganon Adresse 4 Rue du Ganon Ville Nouhant Departement Creuse Lieu Ville 4 Rue du Ganon Nouhant Latitude 46.28561 Longitude 2.39042 latitude longitude 46.28561;2.39042

4 Rue du Ganon Nouhant Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nouhant/