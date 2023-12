Exposition « La cour des contes » 4, Rue du Fournil Cressensac-Sarrazac, 3 décembre 2023, Cressensac-Sarrazac.

Cressensac-Sarrazac,Lot

Blanche Neige a été tuée. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Ce sont les nains qui vont s’y coller. Les enfants sont aux manettes de cette exposition interactive !

Dès 7 ans..

Mercredi 2023-12-27 09:30:00 fin : 2024-03-20 17:00:00. EUR.

4, Rue du Fournil Médiathèque Roger Sol

Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie



Snow White has been killed. Not only is the tragedy appalling, but the characters find themselves unemployed for lack of a tale. It’s up to the dwarves. Children are at the helm of this interactive exhibition!

Ages 7 and up.

Blancanieves ha sido asesinada. No sólo la tragedia es espantosa, sino que los personajes se encuentran en paro por falta de cuento. Todo depende de los enanos. Los niños son los protagonistas de esta exposición interactiva

A partir de 7 años.

Schneewittchen ist ermordet worden. Es kommt nicht nur zu einer schrecklichen Tragödie, sondern die Figuren werden auch arbeitslos, weil ihnen das Märchen fehlt. Es sind die Zwerge, die die Sache in die Hand nehmen. In dieser interaktiven Ausstellung sitzen die Kinder am Steuer!

Ab 7 Jahren.

