Montluçon JEP 2023 : Visite de la maison de l’eau et de la pêche 4 Rue du Diénat Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon. Montluçon,Allier École de pêche, matériels de pêche, démonstration, bateaux, vidéo de pêche, carpes, carnassiers etc…

(rez-de-chaussée accessible PMR)..

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

4 Rue du Diénat

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Fishing school, fishing tackle, demonstrations, boats, fishing videos, carp, predators, etc…

(first floor accessible for wheelchair users). Escuela de pesca, material de pesca, demostraciones, embarcaciones, vídeos de pesca, carpas, depredadores, etc…

(planta baja accesible para minusválidos). Angelschule, Angelgeräte, Vorführungen, Boote, Angelvideos, Karpfen, Raubfische etc.

