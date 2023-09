Stage découverte téléski nautique 4 Rue du Dessous des Bois Vittefleur, 23 octobre 2023, Vittefleur.

Vittefleur,Seine-Maritime

Le téléski nautique est un sport ludique et physiquement accessible à tous, débutants ou expérimentées et à tout âge. Un téléski nautique, dont la traction est assurée par un système circulaire de câbles (830 mètres), permet aux skieurs d’évoluer facilement sur le plan d’eau.

Après 1 ou 2 séances d’essai, à vous le plaisir de la glisse sur le téléski du Lac de Caniel. Le stage est encadré par des titulaires du BPJESP.

A partir de 10 ans

Conditions : savoir nager

Matériel fourni (combinaison, casque et support de glisse)

Du lundi au jeudi, de 11h à 13h + 2h de pratique libre le week-end..

Lundi 2023-10-23 11:00:00 fin : 2023-10-26 13:00:00. .

4 Rue du Dessous des Bois Base de loisirs du Lac de Caniel

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



Water ski cableways are a fun and physically challenging sport for beginners and experienced skiers of all ages. A water ski lift, powered by a circular system of cables (830 meters), enables skiers to move easily across the water.

After 1 or 2 trial sessions, you’ll be ready for the thrill of sliding on the Lac de Caniel ski lift. The course is supervised by BPJESP instructors.

Ages 10 and up

Conditions: must be able to swim

Equipment supplied (wetsuit, helmet and sliding surface)

Monday to Thursday, 11am to 1pm + 2h free practice on weekends.

El teleférico de esquí acuático es un deporte divertido y físicamente accesible para esquiadores principiantes y experimentados de todas las edades. Un telesquí acuático, impulsado por un sistema circular de cables (830 metros), permite a los esquiadores deslizarse fácilmente por el agua.

Después de 1 o 2 sesiones de prueba, estará listo para la emoción de deslizarse por el telesilla del Lago de Caniel. El curso está supervisado por monitores de la BPJESP.

Para niños a partir de 10 años

Condiciones: saber nadar

Material proporcionado (traje de neopreno, casco y superficie de deslizamiento)

De lunes a jueves, de 11:00 a 13:00 + 2 horas de tiempo libre los fines de semana.

Der Wasserskilift ist ein spielerischer und körperlich anstrengender Sport, der für jeden geeignet ist, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener und in jedem Alter. Ein Wasserskilift, dessen Zugkraft durch ein kreisförmiges System von Kabeln (830 Meter) gewährleistet wird, ermöglicht es den Skifahrern, sich leicht auf der Wasserfläche fortzubewegen.

Nach 1 oder 2 Schnupperkursen können Sie mit dem Skilift am Lac de Caniel fahren. Der Kurs wird von Inhabern des BPJESP betreut.

Ab einem Alter von 10 Jahren

Voraussetzungen: Schwimmen können

Material wird gestellt (Neoprenanzug, Helm und Gleitunterlage)

Montag bis Donnerstag von 11:00 bis 13:00 Uhr + 2 Stunden freies Üben am Wochenende.

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche