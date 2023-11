Grand Bal Normand au centre culturel à Orbec 4 rue du Concours Orbec, 25 novembre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

Un Grand Bal Normand est proposé le samedi 25 novembre, à partir de 20h30, au centre culturel à Orbec.

Animé par « le Pas de Trois » avec en première partie les stagiaires de la FFNM.

Buvette sur place..

4 rue du Concours Centre Culturel d’Orbec

Orbec 14290 Calvados Normandie



A Grand Bal Normand will be held on Saturday November 25, starting at 8.30pm, at the Orbec cultural center.

Hosted by « le Pas de Trois », with FFNM trainees as opening act.

Refreshments on site.

El sábado 25 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, se celebrará un Grand Bal Normand en el centro cultural Orbec.

Presentado por « le Pas de Trois », con aprendices de la FFNM en la primera parte.

Refrescos disponibles.

Ein großer normannischer Ball wird am Samstag, den 25. November, ab 20:30 Uhr im Kulturzentrum in Orbec angeboten.

Er wird von « Le Pas de Trois » organisiert, mit den Praktikanten des FFNM als erstem Teil.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

