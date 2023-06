Bal trad a la Taverne 1881 4, Rue du Commerce, Menet (15) Bal trad a la Taverne 1881 4, Rue du Commerce, Menet (15), 25 juillet 2023, . Bal trad a la Taverne 1881 Mardi 25 juillet, 20h30 4, Rue du Commerce, Menet (15) 0 Au milieu de son été festif, La Taverne 1881 à Menet (15) accueille le duo de musique trad à danser L’Arlésienne pour une soirée trad qui commencera dès l’heure de l’apéro en musique au coeur du marché semi-nocturne organisé par la commune, avant d’enchaîner par la soirée idéale : restauration + bal ! Infos au 04 71 78 34 41. source : événement Bal trad a la Taverne 1881 publié sur AgendaTrad 4, Rue du Commerce, Menet (15) 4, Rue du Commerce, 15400 Menet, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43240 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

baltrad balfolk

Lieu: 4, Rue du Commerce, Menet (15)
Adresse: 4, Rue du Commerce, 15400 Menet, France

