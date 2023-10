DANSER AVEC LA VIE ! 4 rue du Colonel Edouard Cazal Sarreguemines, 16 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Découvrez ‘Danser avec la vie’, une expérience immersive de 2 heures qui vous invite à changer votre vision du monde et à améliorer la qualité de votre quotidien.

Animée par deux chercheurs en développement personnel, cette conférence vous plongera dans un voyage émotionnel oscillant entre rires, larmes et joies.

Nous explorerons les mécanismes du stress et de l’anxiété, mais surtout, nous vous donnerons les outils pour surmonter vos peurs et manifester une vie emplie de paix et de bonheur.

À travers des confidences touchantes, des exercices pratiques et des moments de prise de conscience, nous vous aiderons à redéfinir votre relation avec vous-même et avec le monde qui vous entoure.

N’attendez plus, venez ‘Danser avec la vie’ et découvrez comment rendre chaque jour extraordinaire.. Adultes

Jeudi 2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 22:00:00. 25 EUR.

4 rue du Colonel Edouard Cazal Casino des faïenceries

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Discover ‘Dancing with Life’, a 2-hour immersive experience that invites you to change your vision of the world and improve the quality of your daily life.

Hosted by two researchers in personal development, this conference will take you on an emotional journey of laughter, tears and joy.

We’ll explore the mechanisms of stress and anxiety, but above all, we’ll give you the tools to overcome your fears and manifest a life filled with peace and happiness.

Through touching confidences, practical exercises and moments of awareness, we’ll help you redefine your relationship with yourself and the world around you.

Don’t wait any longer, come and ‘Dance with Life’ and discover how to make every day extraordinary.

Descubra « Bailar con la vida », una experiencia de inmersión de 2 horas que le invita a cambiar su visión del mundo y a mejorar la calidad de su vida cotidiana.

Conducida por dos investigadores del desarrollo personal, esta conferencia te llevará a un viaje emocional de risas, lágrimas y alegría.

Exploraremos los mecanismos del estrés y la ansiedad, pero sobre todo, te daremos las herramientas para superar tus miedos y vivir una vida llena de paz y felicidad.

A través de confidencias conmovedoras, ejercicios prácticos y momentos de conciencia, te ayudaremos a redefinir tu relación contigo mismo y con el mundo que te rodea.

No esperes más, ven a « Bailar con la vida » y descubre cómo hacer que cada día sea extraordinario.

Entdecken Sie ‘Mit dem Leben tanzen’, eine zweistündige immersive Erfahrung, die Sie dazu einlädt, Ihre Sicht auf die Welt zu verändern und die Qualität Ihres Alltags zu verbessern.

Sie wird von zwei Forschern für persönliche Entwicklung geleitet und lässt Sie auf eine emotionale Reise eintauchen, die zwischen Lachen, Weinen und Freude schwankt.

Wir werden die Mechanismen von Stress und Angst erforschen, aber vor allem werden wir Ihnen Werkzeuge an die Hand geben, mit denen Sie Ihre Ängste überwinden und ein Leben voller Frieden und Glück manifestieren können.

Wir werden Ihnen helfen, Ihre Beziehung zu sich selbst und der Welt um Sie herum neu zu definieren, indem wir Ihnen berührende Gespräche, praktische Übungen und Momente der Erkenntnis anbieten.

Warten Sie nicht länger, kommen Sie zum « Tanz mit dem Leben » und entdecken Sie, wie Sie jeden Tag zu etwas Besonderem machen können.

