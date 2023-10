FORUM DE LA CREATION ET DE LA JEUNE ENTREPRISE 4 rue du Colonel Edouard Cazal Sarreguemines, 17 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

L’Espace Entreprise Sarreguemines Confluences vous invite a entreprendre ensemble lors d’un forum de la création et de la jeune entreprise. Au programme, la présence des acteurs de la création d’entreprise pour répondre à toutes vos questions (conseils, aides et subventions) ainsi que des mini-conférences pour des explications plus détaillées !. Adultes

Mardi 2023-10-17 09:00:00 fin : 2023-10-17 12:30:00. 0 EUR.

4 rue du Colonel Edouard Cazal Casino des Faïenceries

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The Espace Entreprise Sarreguemines Confluences invites you to get involved in business together at a business start-up forum. On the program, you’ll find all the key players in the business start-up field to answer your questions (advice, grants and subsidies), plus mini-conferences for more detailed explanations!

El Espace Entreprise Sarreguemines Confluences le invita a emprender juntos en un foro de creación de empresas. En el programa encontrará a todos los agentes implicados en la creación de una empresa para responder a sus preguntas (asesoramiento, ayudas y subvenciones), así como miniconferencias para explicaciones más detalladas

Der Espace Entreprise Sarreguemines Confluences lädt Sie ein, gemeinsam mit ihm ein Forum für Unternehmensgründungen und junge Unternehmen zu veranstalten. Auf dem Programm stehen die Anwesenheit von Akteuren der Unternehmensgründung, die alle Ihre Fragen beantworten (Beratung, Hilfen und Subventionen), sowie Mini-Konferenzen für detailliertere Erklärungen!

