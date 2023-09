FESTIVAL MI FA SAULNOIS : CONCERT DU TRIO CAVALCADE AVEC JÉRÉMY JOUVE ET MAXIME BOYER 4 rue du Colonel Edouard Cazal Sarreguemines, 1 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

La Ville de Sarreguemines, avec le concours du Conservatoire, accueille un concert classique et musique du monde / jazz à l’occasion du festival Mi Fa Saulnois.

Passez une soirée pleine d’émotions en compagnie de plusieurs musiciens de renom :

Le Trio Cavalcade

Formé en 2015, le trio est né du projet Cavalcade Tour qui nous a fait voyager de l’Espagne à la Mongolie. Il est composé de trois musiciens à la carrière internationale et aux talents exceptionnels :

– Jérémy Jouve champion du monde de la guitare classique à 24 (GFA) nommé aux Grammy Awards en 2012, il demeure l’ambassadeur de la guitare classique.

– Mathias Duplessy, guitariste et compositeur, joue des instruments des 4 coins du monde nommé en 2014 pour la musique du film indien Finding Fanny, amoureux des musiques traditionnelles

– Edouard, l’un des plus grands joueurs de Tabla, a accompagné les plus grands Laxmi Shankar, Hariprasad Chaurasia ou encore Jordi Savall. L’énergie qui émane de l’union de leurs univers se transmet au public dans un moment de partage de forte intensité.

– Maxime Boyer, Diplômé du CMDL, il est un ancien élève de l’école Didier Lockwood. Guitariste exceptionnel, compositeur et improvisateur, Maxime sera accompagné de Nicolas Fleury à la contrebasse et de Arnaud Bichon à la batterie. Nul doute qu’il représente l’avenir du Jazz français.

Billetterie en ligne auprès de l’OT du Pays du Saulnois.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 16:00:00 fin : 2023-10-01 17:30:00. 10 EUR.

4 rue du Colonel Edouard Cazal Casino des Faïenceries – Auditorium Raymond Kraemer

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The City of Sarreguemines, in conjunction with the Conservatoire, hosts a classical and world music/jazz concert as part of the Mi Fa Saulnois festival.

Enjoy an evening full of emotion in the company of several renowned musicians:

Trio Cavalcade

Formed in 2015, the trio was born out of the Cavalcade Tour project, which took us on a journey from Spain to Mongolia. It is made up of three musicians with international careers and exceptional talents:

– Jérémy Jouve, world classical guitar champion at 24 (GFA), nominated for a Grammy Award in 2012, remains the ambassador of classical guitar.

– Mathias Duplessy, guitarist and composer, plays instruments from the 4 corners of the world, nominated in 2014 for the music of the Indian film Finding Fanny, and a lover of traditional music

– Edouard, one of the world?s greatest tabla players, has accompanied the likes of Laxmi Shankar, Hariprasad Chaurasia and Jordi Savall. The energy that emanates from the union of their worlds is transmitted to the audience in a moment of intense sharing.

– Maxime Boyer, a graduate of the CMDL, is a former student of the Didier Lockwood school. An exceptional guitarist, composer and improviser, Maxime will be accompanied by Nicolas Fleury on double bass and Arnaud Bichon on drums. There’s no doubt he represents the future of French jazz.

Tickets available online from OT du Pays du Saulnois.

La ciudad de Sarreguemines, en colaboración con el Conservatorio, organiza un concierto de música clásica y músicas del mundo/jazz en el marco del festival Mi Fa Saulnois.

Disfrute de una velada llena de emoción en compañía de varios músicos de renombre:

Trío Cavalcade

Formado en 2015, el trío nació del proyecto Cavalcade Tour, que nos llevó de viaje desde España hasta Mongolia. Está formado por tres músicos con carreras internacionales y talentos excepcionales:

– Jérémy Jouve, campeón del mundo de guitarra clásica con 24 (GFA), nominado a un premio Grammy en 2012, sigue siendo el embajador de la guitarra clásica.

– Mathias Duplessy, guitarrista y compositor que toca instrumentos de los 4 rincones del mundo, fue nominado en 2014 por la partitura de la película india Finding Fanny

– Edouard, uno de los mejores intérpretes de tabla del mundo, ha acompañado a músicos de la talla de Laxmi Shankar, Hariprasad Chaurasia y Jordi Savall. La energía que emana de la unión de sus mundos se transmite al público en un momento de intenso intercambio.

– Maxime Boyer es diplomado del CMDL y antiguo alumno de la Escuela Didier Lockwood. Guitarrista, compositor e improvisador excepcional, Maxime estará acompañado por Nicolas Fleury al contrabajo y Arnaud Bichon a la batería. No cabe duda de que representa el futuro del jazz francés.

Entradas disponibles en línea en la Oficina de Turismo del Pays du Saulnois.

Die Stadt Sarreguemines richtet in Zusammenarbeit mit dem Konservatorium anlässlich des Festivals Mi Fa Saulnois ein klassisches und Weltmusik/Jazz-Konzert aus.

Verbringen Sie einen Abend voller Emotionen in Begleitung mehrerer renommierter Musiker :

Das Trio Cavalcade

Das 2015 gegründete Trio entstand aus dem Projekt Cavalcade Tour, das uns von Spanien bis in die Mongolei geführt hat. Es besteht aus drei Musikern mit internationaler Karriere und außergewöhnlichen Talenten:

– Jérémy Jouve, Weltmeister der klassischen Gitarre mit 24 (GFA), der 2012 für den Grammy Award nominiert wurde, bleibt der Botschafter der klassischen Gitarre.

– Mathias Duplessy, Gitarrist und Komponist, spielt Instrumente aus allen Ecken der Welt, 2014 für die Musik des indischen Films Finding Fanny nominiert, Liebhaber traditioneller Musik

– Edouard, einer der größten Tabla-Spieler, hat die größten Laxmi Shankar, Hariprasad Chaurasia oder auch Jordi Savall begleitet. Die Energie, die von der Vereinigung ihrer Welten ausgeht, überträgt sich auf das Publikum in einem Moment des Teilens von starker Intensität.

– Maxime Boyer, Absolvent des CMDL, ist ein ehemaliger Schüler der Didier-Lockwood-Schule. Maxime ist ein außergewöhnlicher Gitarrist, Komponist und Improvisator und wird von Nicolas Fleury am Kontrabass und Arnaud Bichon am Schlagzeug begleitet. Es besteht kein Zweifel daran, dass er die Zukunft des französischen Jazz darstellt.

Online-Ticketverkauf beim Fremdenverkehrsamt des Pays du Saulnois.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES