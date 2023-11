TOUS EN SCÈNE 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville, 15 décembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Un spectacle de théâtre-forum entièrement écrit et mis en scène par des amateur.ices d’après une réflexion sur l’articulation des temps de vie !

Porté par le CIDFF (Centre d’informations des Droits des Femmes et des Familles) de Lunéville, et dirigé par un comédien professionnel, ce spectacle est la possibilité pour chacun.e d’entre eux.elles de s’exprimer sur des sujets qui les touchent et d’essayer de trouver des solutions avec vous, public ! Tous publics à partir de 7 ans

Sur inscription au 03.83.73.78.78 ou adultes@delunevilleabaccarat.fr. Tout public

Vendredi 2023-12-15 19:30:00 fin : 2023-12-15 21:30:00. 0 EUR.

4 rue du Colonel Clarenthal

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A theatre-forum show written and directed entirely by amateurs, based on a reflection on the articulation of life times!

Supported by the Lunéville CIDFF (Centre d?informations des Droits des Femmes et des Familles), and directed by a professional actor, this show is an opportunity for each and every one of them to express themselves on subjects that affect them, and to try to find solutions with you, the audience! All ages 7 and up

Registration on 03.83.73.78.78 or adultes@delunevilleabaccarat.fr

Un espectáculo de teatro foro escrito y dirigido íntegramente por actores aficionados, basado en una reflexión sobre la relación entre la vida y el trabajo

Apoyado por el CIDFF (Centro de Información sobre Derechos de la Mujer y de la Familia) de Lunéville y dirigido por un actor profesional, este espectáculo es una oportunidad para que todos y cada uno de ellos se expresen sobre temas que les afectan e intenten encontrar soluciones con ustedes, el público A partir de 7 años

Inscripción obligatoria en el 03.83.73.78.78 o en adultes@delunevilleabaccarat.fr

Ein Forumtheaterstück, das vollständig von Laien geschrieben und inszeniert wurde, basierend auf einer Reflexion über die Vereinbarkeit von Lebenszeiten!

Das Stück wird vom CIDFF (Centre d’informations des Droits des Femmes et des Familles) in Lunéville getragen und von einem professionellen Schauspieler geleitet. Es bietet allen die Möglichkeit, sich zu Themen zu äußern, die sie betreffen, und gemeinsam mit Ihnen, dem Publikum, nach Lösungen zu suchen Alle Zuschauer ab 7 Jahren

Nach Anmeldung unter 03.83.73.78.78 oder adultes@delunevilleabaccarat.fr

Mise à jour le 2023-11-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS