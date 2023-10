RACONTE ! ON AIME AVOIR PEUR 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville, 28 octobre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Par Marie-Eve Thiry (conteuse)

C’est avec les mots que tu apprivoises ce que tu ne connais pas, que tu traverses ce qui fait peur. Avoir peur, tu aimes ? Alors on t’attend pour avoir peur ensemble…

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés ou non d’un adulte

Sur inscription au 03.83.73.78.78 ou jeunesse@delunevilleabaccarat.fr. Enfants

Samedi 2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. 0 EUR.

4 rue du Colonel Clarenthal Médiathèque de l’Orangerie

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Marie-Eve Thiry (storyteller)

Words are how you tame what you don’t know, how you get through what’s scary. Do you like being scared? Then we’re waiting for you to be scared together…

For children aged 6 and over, accompanied by an adult or not

Registration on 03.83.73.78.78 or jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

Por Marie-Eve Thiry (narradora)

Con palabras se domestica lo que no se conoce, se supera lo que asusta. ¿Te gusta tener miedo? Entonces te esperamos para pasar miedo juntos…

Para niños a partir de 6 años, acompañados o no de un adulto

Inscríbete en el 03.83.73.78.78 o en jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

Von Marie-Eve Thiry (Erzählerin)

Mit Worten zähmst du das, was du nicht kennst, und gehst durch das, was dir Angst macht. Angst haben, magst du das? Dann warten wir auf dich, um gemeinsam Angst zu haben…

Für Kinder ab 6 Jahren mit oder ohne Begleitung eines Erwachsenen

Nach Anmeldung unter 03.83.73.78.78 oder jeunesse@delunevilleabaccarat.fr

Mise à jour le 2023-10-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS