THÉÂTRE D’IMPROVISATION 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville, 20 octobre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous avec l’un des meilleurs improvisateurs d’Alsace. Un spectacle proposé par Julien Mallet Cosson de la troupe IMPRO Alsace, qui partage la scène avec Cécile et ses drôles de dames. Venez vivre une soirée placée sous le signe de l’humour.

Vendredi 20 octobre de 19h30 à 21h

Sur inscription au 03.83.73.78.78 ou adultes@delunevilleabaccarat.fr. Tout public

4 rue du Colonel Clarenthal médiathèque de l’orangerie

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Rendezvous with one of Alsace?s finest improvisers. A show put on by Julien Mallet Cosson of the IMPRO Alsace troupe, who shares the stage with Cécile and her funny ladies. Come and enjoy an evening of humor.

All audiences

Friday, October 20, 7.30 pm to 9 pm

Registration on 03.83.73.78.78 or adultes@delunevilleabaccarat.fr

Conozca a uno de los mejores improvisadores de Alsacia. Un espectáculo a cargo de Julien Mallet Cosson, del grupo IMPRO Alsace, que comparte escenario con Cécile y sus divertidas damas. Venga a disfrutar de una velada de humor.

Abierto a todos

Viernes 20 de octubre de 19h30 a 21h00

Inscripción obligatoria en el 03.83.73.78.78 o en adultes@delunevilleabaccarat.fr

Treffen Sie sich mit einem der besten Improvisatoren des Elsass. Eine Vorstellung von Julien Mallet Cosson von der Truppe IMPRO Alsace, der die Bühne mit Cécile und ihren lustigen Damen teilt. Erleben Sie einen Abend im Zeichen des Humors.

Für alle Altersgruppen

Freitag, 20. Oktober von 19.30 bis 21 Uhr

Nach Anmeldung unter 03.83.73.78.78 oder adultes@delunevilleabaccarat.fr

