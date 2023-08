EXPOSITION CHANGER LE REGARD DES AUTRES 4 rue du Colonel Clarenthal Lunéville, 1 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre de Septembre en Or (Mois de lutte contre le cancer pédiatrique), l’Association pour la Recherche et les Études dans les Maladies Infantiles Graves (AREMIG)vous propose de découvrir une exposition de photographies. La photographe, Fabienne FILIPONNE, vous invite à aborder différemment le cancer de l’enfant.

Renseignements au 03 83 73 78 78 ou adultes@delunevilleabaccarat.fr. Tout public

Samedi 2023-09-01 10:00:00 fin : 2023-09-26 18:00:00. 0 EUR.

4 rue du Colonel Clarenthal

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



As part of Septembre en Or (Month of the Fight against Pediatric Cancer), the Association pour la Recherche et les Études dans les Maladies Infantiles Graves (AREMIG) invites you to discover an exhibition of photographs. Photographer Fabienne FILIPONNE invites you to take a fresh look at childhood cancer.

Information on 03 83 73 78 78 or adultes@delunevilleabaccarat.fr

En el marco de Septembre en Or (Mes de la lucha contra el cáncer pediátrico), la Association pour la Recherche et les Études dans les Maladies Infantiles Graves (AREMIG) acoge una exposición fotográfica. La fotógrafa Fabienne Filiponne le invita a echar un vistazo diferente al cáncer infantil.

Información: 03 83 73 78 78 o adultes@delunevilleabaccarat.fr

Im Rahmen des Goldenen Septembers (Monat des Kampfes gegen Kinderkrebs) lädt die Association pour la Recherche et les Études dans les Maladies Infantiles Graves (AREMIG) Sie ein, eine Fotoausstellung zu besuchen. Die Fotografin Fabienne FILIPONNE lädt Sie dazu ein, Kinderkrebs auf eine andere Art und Weise zu betrachten.

Informationen unter 03 83 73 78 78 oder adultes@delunevilleabaccarat.fr

