TOPIC EN CONCERT 4 rue du Colonel Clarenthal, 20 juin 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Tour de chants familial, intimiste, dont la seule ambition du groupe est de faire passer un moment convivial aux spectateurs présents. TOPIC, ce sont des chansons françaises des années 50 aux années 80, avec quelques morceaux un peu plus récents. TOPIC, c’est un répertoire de 150 reprises qui mêle les chansons à texte et les « variétés », célèbres ou moins connues.

Sur inscription au 03.83.73.78.78 ou audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr. Tout public

Mardi 2023-06-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-20 20:30:00. 0 EUR.

4 rue du Colonel Clarenthal Médiathèque de l’Orangerie

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Family tour, intimate, whose only ambition of the group is to make pass a convivial moment to the present spectators. TOPIC, it’s French songs from the 50’s to the 80’s, with some more recent songs. TOPIC, it’s a repertoire of 150 covers which mixes songs with text and « varieties », famous or less known.

On registration at 03.83.73.78.78 or audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

Se trata de una gira íntima y familiar, en la que la única ambición del grupo es hacer pasar un buen rato al público. TOPIC, son canciones francesas de los años 50 a los 80, con algunas canciones más recientes. TOPIC cuenta con un repertorio de 150 versiones, mezclando canciones de texto y « variétés », tanto famosas como menos conocidas.

Para inscribirse: 03.83.73.78.78 o audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

Eine familiäre, intime Tour de Chants, deren einziger Ehrgeiz der Gruppe darin besteht, den anwesenden Zuschauern einen geselligen Moment zu bescheren. TOPIC, das sind französische Chansons von den 50er bis zu den 80er Jahren, mit einigen etwas neueren Stücken. TOPIC, das ist ein Repertoire von 150 Coverversionen, das Chansons mit Text und « Varietés », berühmte und weniger bekannte, vermischt.

Nach Anmeldung unter 03.83.73.78.78 oder audiovisuel@delunevilleabaccarat.fr

