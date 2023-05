LE VÉLO, C’EST LA SANTÉ ! 4 rue du Colonel Clarenthal, 7 juin 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Conférence-débat animée par le Docteur Jean-Luc SALADIN médecin du sport à la ville du Havre, directeur de thèses et de mémoires en médecine

Cette soirée est une introduction au Festival des cycles du futur qui présentera aux publics la grande variété des véhicules intermédiaires pendant le grand week-end des 14,15 et 16 juillet.

Sera abordé le thème du développement des transports intermédiaires pour sortir des

pollutions, de la sédentarité, des émissions de gaz à effet de serre et pour retrouver du lien social.. Tout public

Mercredi 2023-06-07 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-07 20:00:00. 0 EUR.

4 rue du Colonel Clarenthal Médiathèque de l’Orangerie

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Conference-debate animated by Doctor Jean-Luc SALADIN, sports physician at the city of Le Havre, director of theses and dissertations in medicine

This evening is an introduction to the Festival of the cycles of the future which will present to the public the great variety of the intermediate vehicles during the big weekend of July 14, 15 and 16.

The theme of the development of intermediate transport to get away from

pollution, sedentary lifestyles, greenhouse gas emissions and to restore social links.

Conferencia-debate animada por el doctor Jean-Luc SALADIN, médico deportivo en la ciudad de Le Havre, director de tesis y disertaciones en medicina

Esta velada es una introducción al Festival de los Ciclos del Futuro que presentará al público la gran variedad de vehículos intermedios durante el gran fin de semana del 14, 15 y 16 de julio.

El tema del desarrollo del transporte intermedio para alejarse de

la contaminación, el sedentarismo, las emisiones de gases de efecto invernadero y para restablecer los vínculos sociales.

Vortrag mit Diskussion unter der Leitung von Dr. Jean-Luc SALADIN Sportarzt der Stadt Le Havre, Leiter von medizinischen Diplomarbeiten und Dissertationen

Dieser Abend ist eine Einführung in das Festival der Fahrräder der Zukunft, das dem Publikum am großen Wochenende des 14., 15. und 16. Juli die große Vielfalt der Zwischenfahrzeuge vorstellen wird.

Es wird das Thema der Entwicklung von Intermediärtransporten als Ausweg aus der

die Veranstaltung soll dazu beitragen, die Umweltverschmutzung, den Bewegungsmangel, die Treibhausgasemissionen und die sozialen Bindungen wieder herzustellen.

Mise à jour le 2023-05-22 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS