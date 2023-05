EXPOSITION LES VILLAGES PRÉHISTORIQUES ET GAULOIS 4 rue du Colonel Clarenthal, 2 juin 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Par Nathalie LABOURÉ, artiste plasticienne, et les élèves de CE1/CE2, Classe IME, ULIS et UPE2A de l’école Demangeot à Lunéville.

Restitution, sous forme de maquettes, et au plus proche de la réalité, d’abris et de maisons des premiers hommes de notre civilisation réalisés avec des matériaux et matières végétales. Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.. Tout public

Vendredi 2023-06-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-28 18:00:00. 0 EUR.

4 rue du Colonel Clarenthal Médiathèque de l’Orangerie

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Nathalie LABOURÉ, artist, and the pupils of CE1/CE2, Class IME, ULIS and UPE2A of the school Demangeot in Lunéville.

Restitution, in the form of models, and as close as possible to reality, of shelters and houses of the first men of our civilization realized with materials and vegetable matters. Free entrance during the opening hours of the media library.

Por Nathalie LABOURÉ, artista plástica, y los alumnos de CE1/CE2, clase IME, ULIS y UPE2A de la escuela Demangeot de Lunéville.

Restitución, en forma de maquetas y lo más cerca posible de la realidad, de los refugios y casas de los primeros hombres de nuestra civilización, realizados con materiales y sustancias vegetales. Entrada gratuita durante el horario de apertura de la mediateca.

Von Nathalie LABOURÉ, bildende Künstlerin, und den Schülern der Klassen CE1/CE2, Classe IME, ULIS und UPE2A der Demangeot-Schule in Lunéville.

Realitätsnahe Nachbildung von Unterkünften und Häusern der ersten Menschen unserer Zivilisation, die aus pflanzlichen Materialien und Stoffen hergestellt wurden, in Form von Modellen. Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Mediathek.

Mise à jour le 2023-05-22 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS