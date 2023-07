Inscriptions à l’école de musique 4 rue du Collège Craponne-sur-Arzon, 12 septembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Vous souhaitez commencer une pratique musicale ? Vous avez envie de vous perfectionner ?

Venez vous inscrire à l’école de musique de l’Ance à l’Arzon !.

2023-09-12 18:00:00 fin : 2023-09-12 20:00:00. .

4 rue du Collège Ecole de Musique de l’Ance à l’Arzon

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Would you like to start practicing music? Would you like to improve your skills?

Come and join the Ance à l’Arzon music school!

¿Quiere empezar a practicar música? ¿Quieres perfeccionar tus conocimientos?

¡Ven a inscribirte en la escuela de música Ance à l’Arzon!

Möchten Sie mit einer musikalischen Praxis beginnen? Haben Sie Lust, sich weiterzubilden?

Dann kommen Sie und melden Sie sich bei der Musikschule von Ance bis Arzon an!

