Spectacle de stand-up Tristan Lucas et Romain Raulin 4 Rue du Clos d’Égypte Saint-Denis-le-Gast, jeudi 25 janvier 2024.

Saint-Denis-le-Gast Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 19:00:00

fin : 2024-01-25

Rendez-vous au « Bar et vous » pour un spectacle de stand-up Tristan Lucas et Romain Raulin.

Billetterie sur place ou sur www.billetreduc.com.

4 Rue du Clos d’Égypte

Saint-Denis-le-Gast 50450 Manche Normandie



