Fabuleux Sully – La très grande visite historique de Thomas Volatier 4 Rue du Château Sully Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Sully Fabuleux Sully – La très grande visite historique de Thomas Volatier 4 Rue du Château Sully, 6 mai 2024, Sully. Sully Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06

fin : 2024-08-20 . « Peut-être le plus romantique des grands Châteaux de Bourgogne… » confient aujourd’hui la Duchesse de Magenta et ses enfants qui continuent d’écrire l’histoire de leur Famille, descendante des Ducs de Bourgogne. Encore aujourd’hui, les façades de cette Demeure fascinent car Sully est un livre d’histoire et d’histoires ouvert depuis mille ans : je vous invite à le feuilleter ensemble pendant la Très Grande Visite Historique que j’ai imaginée pour vous. En plus des appartements entièrement meublés du rez-de-chaussée, ceux du premier étage ouvriront exceptionnellement leurs portes. Et comme un voyage dans un palais bourguignon ne peut se dérouler sans goûter à nos nectars ancestraux, les arômes des vins issu des Domaines familiaux charmeront vos palais pendant notre Très Grande Visite Historique. Réservez-vos places ! EUR.

4 Rue du Château Château de Sully

Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-15 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Sully Autres Code postal 71360 Lieu 4 Rue du Château Adresse 4 Rue du Château Château de Sully Ville Sully Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 4 Rue du Château Sully Latitude 47.00967 Longitude 4.46954 latitude longitude 47.00967;4.46954

4 Rue du Château Sully Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully/