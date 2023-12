Les Jeux du Carnaval au Château de Sully ! 4 Rue du Château Sully, 9 février 2024, Sully.

Sully Saône-et-Loire

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-19

Mardi Gras arrive à grand pas et il est temps de préparer le Carnaval du château ! Petits et grands, venez aider nos équipes à concevoir de jolis masques et à décorer l’Orangerie. Nous en profiterons pour vous apprendre quelques pas de danse et jouer tout ensemble, pour fêter Carnaval, avant que ne sonne l’heure du goûter.

4 Rue du Château Château de Sully

Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



